Com David Luiz e Rodrigo Caio juntos por 90 minutos pela primeira vez, Flamengo domina ataque do Atlético

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

A noite da última sexta-feira foi de alegria para os torcedores do Flamengo. Isso porque além da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão, David Luiz e Rodrigo Caio atuaram juntos por 90 minutos pela primeira vez. E essa primeira amostra da dupla, que deve ser a titular na final da Libertadores, foi positiva. > ATUAÇÕES: Michael decide e leva a maior nota do Flamengo contra o DragãoDavid Luiz e Rodrigo Caio dominaram o ataque adversário e, assim, foram dois dos responsáveis direitos a limitar o Dragão a apenas duas finalizações na direção do gol durante toda a partida. Inclusive, os arremates na direção da meta defendida por Diego Alves vieram apenas na etapa final do confronto.

Segundo o "SofaScore", David Luiz contribuiu com dois cortes, dois chutes travados, quatro interceptações e um desarme. Além disso, venceu três duelos pelo chão e o único que teve pelo alto. Também é importante destacar que, mesmo tão presente na marcação, ele cometeu apenas duas faltas.

Já Rodrigo Caio teve seis cortes, um chute travado, duas interceptações e um desarme. Ademais, o zagueiro venceu seis dos sete duelos que teve pelo alto e um pelo chão. Assim como David Luiz, foi prudente e terminou a partida com apenas duas faltas cometidas.Ainda vale destacar que essa foi a primeira partida de ambos após um período de inatividade. Rodrigo Caio sentiu dores no joelho direito e desfalcou o Fla nos últimos dois jogos. David Luiz, por sua vez, sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda no jogo da volta da semifinal da Libertadores e não atuava desde o dia 29 de setembro.

Não por acaso a volta dos dois em grande estilo foi elogiada por Renato Gaúcho. Durante a coletiva de imprensa, o treinador exaltou os defensores, mas também pregou cautela. Renato explicou que procura dar ritmo a eles após a saída do DM e, jogo a jogo, conversar para saber como se sentem.

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- São dois jogadores importantes, nível de Seleção, de Europa. Hoje, tiveram 90 minutos lado a lado, se comportaram muito bem. A gente está tirando o jogador do Departamento Médico e agora é a hora de procurar dar ritmo, mas sempre conversando com eles jogo a jogo para ver como estão se sentindo para não colocarmos em campo e perder para o dia 27 - disse Renato.