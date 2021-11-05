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Com David Luiz de volta, Flamengo divulga relacionados para a partida contra o Atlético-GO; veja a lista!

Rubro-Negro entra em campo nesta sexta, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 22:02

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 22:02

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Atlético-GO, nesta sexta, no Maracanã, e o clube divulgou os atletas relacionados para o duelo - que é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A novidade fica por conta de David Luiz, que volta a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho após mais de um mês recuperando-se de lesão muscular. Veja lista abaixo! O zagueiro Rodrigo Caio também está recuperado e entre os relacionados, assim como o atacante Bruno Henrique, que cumpriu suspensão na última rodada. Os desfalques são Arrascaeta, Pedro, Diego Ribas, Filipe Luís e Kenedy.

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