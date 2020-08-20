Com data para chegar ao Brasil, Isla compartilha treino e se anima: 'Em breve'

Crédito: Reprodução Instagram

O Flamengo já sabe quando terá Mauricio Isla, anunciado oficialmente na última quarta-feira, no Brasil. A chegada do lateral-direito ao Aeroporto Internacional Tom Jobim está prevista para ser às 5h35 (de Brasília) deste sábado, após voo oriundo de Lisboa, na noite de sexta. A apresentação no Ninho do Urubu deve ocorrer na próxima segunda (24).

Isla já realizou os primeiros exames médicos na Espanha, antes de assinar o contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. Nesta quinta, o jogador da seleção chilena utilizou o Instagram para compartilhar mais um dia de atividades - por ora, junto a um preparador físico particular. E deixou recado:

- Em breve - escreveu na legenda, com uma bandeira do Brasil ao lado (veja).

Aos 32 anos, Isla chega ao Flamengo para que a lateral direita seja preenchida, depois que Rafinha rumou para o Olympiacos, da Grécia. O novo camisa 44 brigará por vaga com João Lucas, que se lesionou no último jogo e viu Renê ser improvisado no setor, e Matheuzinho, da equipe sub-20. Tende a ser o dono da posição de imediato. Cabe destacar que o Fla ainda estuda a contratação de Guga, do Atlético-MG, que faz jogo duro. Por agora, a prioridade é inscrever Isla no Campeonato Brasileiro e na Libertadores o quanto antes. O último jogo oficial do experiente lateral ocorreu dia 14 de março deste ano, a sua despedida pelo Fenerbahce.

O CURRÍCULO DE ISLA

Clubes- Udinese-ITA: 2007-2012- Juventus-ITA: 2012-2016- Queens Park Rangers-ING: 2014-2015 (empréstimo)- Olympique de Marselha-FRA: 2015-2016- Cagliari-ITA: 2016-2017 (empréstimo)- Fenerbahce-TUR: 2017-2020- Seleção chilena: 2007 - atualmente