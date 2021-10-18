Com Danilo, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira (18), na Academia de Futebol, após vencer o duelo contra o Internacional, no domingo, por 1 a 0. A novidade do dia foi o volante Danilo, que iniciou o processo de transição física.

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O atleta estava afastado para se recuperar de canelite na perna direita, mas já iniciou a sua última fase de recuperação antes do retorno aos gramados. Hoje, o jogador realizou trabalhos com bola e na parte interna do centro de excelência.

Cumprem cronograma especial para o tratamento de lesões, Mayke, Jorge e Gabriel Menino.

Veja a tabela completa do BrasileirãoEm campo, os reservas no confronto contra o Internacional realizaram, acompanhados de Crias do Sub-20, um coletivo e, na sequência, aprimoraram jogadas partindo do meio-campo, passando pelas laterais e terminando com finalizações dos atacantes dentro da área. Os titulares, por outro lado, fizeram trabalhos regenerativos.

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