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Com Danilo, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Volante se recupera de uma canelite na perna direita e iniciou o processo de transição física...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 17:00

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 17:00

Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras se reapresentou, nesta segunda-feira (18), na Academia de Futebol, após vencer o duelo contra o Internacional, no domingo, por 1 a 0. A novidade do dia foi o volante Danilo, que iniciou o processo de transição física.
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O atleta estava afastado para se recuperar de canelite na perna direita, mas já iniciou a sua última fase de recuperação antes do retorno aos gramados. Hoje, o jogador realizou trabalhos com bola e na parte interna do centro de excelência.
Cumprem cronograma especial para o tratamento de lesões, Mayke, Jorge e Gabriel Menino.
Veja a tabela completa do BrasileirãoEm campo, os reservas no confronto contra o Internacional realizaram, acompanhados de Crias do Sub-20, um coletivo e, na sequência, aprimoraram jogadas partindo do meio-campo, passando pelas laterais e terminando com finalizações dos atacantes dentro da área. Os titulares, por outro lado, fizeram trabalhos regenerativos.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras entra em campo novamente na quarta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), contra o Ceará.

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