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Com Danilo Barbosa no gramado pela primeira vez, Palmeiras treina na Academia de Futebol

Volante é o primeiro reforço do Verdão para a temporada e assinou contrato com o clube até o fim de 2021
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Publicado em 26 de Março de 2021 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 16:15
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras realizou, nesta sexta-feira (26), mais um treino na Academia de Futebol. Pela primeira vez, a comissão técnica de Abel Ferreira contou com a presença de Danilo Barbosa em todas as atividades.>> Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
Com o novo camisa 18 em campo, o elenco do Alviverde foi dividido em quatro grupos que realizaram atividades técnicas em uma metade do campo, demarcado por três mini-gols, onde os atletas deveriam finalizar para pontuar. Este trabalho desenvolveu o balanço defensivo, a saída de bola, quebra de linhas, entre outros.A segunda parte do treino consistiu em um 11 contra 11 em todo o gramado, sem a presença dos titulares da última partida, que realizaram complemento físico à parte. Além destes, não participaram dos trabalhos: Gabriel Veron, Wesley e Zé Rafael, que cumprem cronogramas individuais de pré-temporada, e Gabriel Furtado, da base, que segue em transição física.
O elenco do Palmeiras, sem saber quando volta aos campos pelo Campeonato Paulista, não trabalhará durante o fim de semana, se reapresentando na próxima segunda-feira (29) na Academia de Futebol.

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