Com Danilo Barbosa no gramado pela primeira vez, Palmeiras treina na Academia de Futebol

O Palmeiras realizou, nesta sexta-feira (26), mais um treino na Academia de Futebol. Pela primeira vez, a comissão técnica de Abel Ferreira contou com a presença de Danilo Barbosa em todas as atividades.>> Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora

Com o novo camisa 18 em campo, o elenco do Alviverde foi dividido em quatro grupos que realizaram atividades técnicas em uma metade do campo, demarcado por três mini-gols, onde os atletas deveriam finalizar para pontuar. Este trabalho desenvolveu o balanço defensivo, a saída de bola, quebra de linhas, entre outros.A segunda parte do treino consistiu em um 11 contra 11 em todo o gramado, sem a presença dos titulares da última partida, que realizaram complemento físico à parte. Além destes, não participaram dos trabalhos: Gabriel Veron, Wesley e Zé Rafael, que cumprem cronogramas individuais de pré-temporada, e Gabriel Furtado, da base, que segue em transição física.