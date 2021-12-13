Com Daniel Alves à disposição, Barcelona chega à Arábia Saudita para amistoso com o Boca Juniors

Após empatar com o Osasuna pelo Campeonato Espanhol no último domingo, o Barcelona chegou nesta segunda-feira a Riad, capital da Arábia Saudita, onde enfrentará o Boca Juniors nesta terça-feira. O duelo amistoso será válido pela Maradona Cup, uma homenagem a Diego Armando Maradona, que morreu em novembro de 2020.A grande novidade da equipe comandada por Xavi Hernández no duelo com os argentinos será o brasileiro Daniel Alves, que foi contratado pelo Barcelona em novembro. O jogador de 38 anos ainda não estreou oficialmente, pois chegou após o fechamento da janela. A partir de janeiro ele estará liberado.

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A última partida do lateral-direito foi no dia 10 de setembro, pela Seleção Brasileira, contra o Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Na sequência, o jogador rescindiu seu contrato com o São Paulo, que era válido até dezembro de 2022.

Xavi relacionou 28 atletas para a partida, mas não terá à disposição o meio-campista Pedri, que viajou para Turim, na Itália, onde receberá o prêmio Golden Boy 2021. Além do jovem, Sergi Roberto, Jordi Alba, Ansu Fati, Braithwaite, Sergio Agüero e Memphis Depay também são baixas. + Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues