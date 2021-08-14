Com Dado pressionado, Bahia está pronto para encarar o Atlético-GO

Crédito: Dado sente a pressão no Bahia (Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia está pronto para encarar o Atlético-GO. Na manhã deste sábado, o técnico Dado Cavalcanti realizou o último treino e deu instruções ao seu elenco para tentar a reabilitação no Campeonato Brasileiro.

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Sem vencer nos últimos seis jogos na competição, o Tricolor caiu de rendimento e aparece na modesta 10ª colocação, situação que incomoda a diretoria.

Pressionado

Apesar de não comentar sobre uma possível demissão, o técnico Dado Cavalcanti sabe que precisa dar uma resposta o quanto antes para aliviar a pressão das arquibancadas.