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futebol

Com Dado pressionado, Bahia está pronto para encarar o Atlético-GO

Tricolor vive um jejum de bons resultados e precisa derrotar o Dragão neste domingo, em Pituaçu...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 16:40
Crédito: Dado sente a pressão no Bahia (Felipe Oliveira/EC Bahia
O Bahia está pronto para encarar o Atlético-GO. Na manhã deste sábado, o técnico Dado Cavalcanti realizou o último treino e deu instruções ao seu elenco para tentar a reabilitação no Campeonato Brasileiro.
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Sem vencer nos últimos seis jogos na competição, o Tricolor caiu de rendimento e aparece na modesta 10ª colocação, situação que incomoda a diretoria.
Pressionado
Apesar de não comentar sobre uma possível demissão, o técnico Dado Cavalcanti sabe que precisa dar uma resposta o quanto antes para aliviar a pressão das arquibancadas.
Publicamente, o presidente Guilherme Bellintani dá respaldo e acredita que o time pode se recuperar em breve.

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