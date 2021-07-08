Com críticas a Ceni e diretoria, membros de torcida organizada do Flamengo fazem protesto na Gávea

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No dia seguinte à derrota para o Atlético-MG, membros de uma torcida organizada do Flamengo se reuniram na entrada do sede social da Gávea para se manifestar contra o atual momento da equipe. O grupo, que contava com cerca de 20 torcedores, levaram faixas e fizeram barulho aos gritos de "Time sem vergonha" e "Acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno".

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoOs principais alvos de cobrança foram o técnico Rogério Ceni, o meia-atacante Vitinho e a diretoria rubro-negra. As fotos do protesto circulam nas redes sociais. As faixas trazem frases como: "Fora Ceni", "Vitinho, você está de sacanagem?" e "Cadê 22.222", uma ironia em alusão ao vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que foi eleito vereador em 2020.

Os seguranças do clube foram chamados para fiscalizar a entrada da Gávea e o policiamento foi reforçado no local. De acordo com o jornalista Wesley Ramon, três viaturas da Polícia Militar se encaminharam ao local e acompanharam o protesto de perto.

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