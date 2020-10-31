Com CR7 de volta, Juventus visita o Spezia pelo Campeonato Italiano

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Em partida válida pela 6ª rodada do Italiano a Juventus visita o modesto Spezia, neste domingo, às 11h (de Brasília). Após duas semanas em quarentena, o astro Cristiano Ronaldo está liberado para voltar aos gramados e pode reforçar a Velha Senhora, que busca voltar ao caminho das vitórias na competição.Atualmente em 5º lugar, com nove pontos, a atual campeã vem de dois empates seguidos na competição - contra Hellas Verona e Crotone. Além disso, a Juve sofreu a primeira derrota na temporada na última quarta-feira, diante do Barcelona, pela Liga dos Campeões.

Para se recuperar, Pirlo poderá contar com a volta de Cristiano Ronaldo, recuperado da Covid-19. Em entrevista coletiva neste sábado, o treinador comentou sobre o retorno do craque português, mas não confirmou se ele será titular na partida.

- O Ronaldo vai estar com a gente, mas não acho que vai jogar desde o início. O importante é tê-lo disponível, ele é um jogador fundamental. Ele treinou em casa durante esse período, mas não é a mesma coisa que fazer dentro de campo.