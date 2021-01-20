futebol

Com Covid-19, Lecaros se torna desfalque do Botafogo nesta quarta

Com confirmação de que contraiu o vírus, peruano, que era cotado para ser titular contra o Atlético-GO, está fora da partida no Nilton Santos. Barroca ainda não definiu o substituto...
LanceNet

19 jan 2021 às 23:58

Crédito: Peruano iria jogar no lugar de Kelvin nesta quarta-feira (Vítor Silva/Botafogo
O técnico Eduardo Barroca acabou ganhando mais uma dor de cabeça para escalar o Botafogo na partida contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 17h, em jogo válido pela trigésima-primeira rodada do Brasileiro-2020. O peruano Lecaros, que era cotado como titular no lugar de Kelvin, está infectado com Covid-19 e não atuará no Nilton Santos.
A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Villa Nova em seu perfil no Twitter. Com isto, Barroca terá à sua disposição para o setor ofensivo Kelvin, o experiente Kalou, Angulo, que volta após se recuperar de lesão e o jovem Enio.
Outra opção alvinegra é lançar Cícero entre os titulares, avançando Bruno Nazário para mais próximo de Matheus Babi e Pedro Raul.
Nesta terça-feira, o Alvinegro já tinha lidado com outra ausência. Recuperando-se de intercorrência clínica, Diego Cavalieri está vetado para o duelo com o Dragão. O Botafogo, com 23 pontos, tenta sair da lanterna do Brasileiro-2020.

