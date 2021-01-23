Com Covid-19, Felippe Cardoso desfalca o Fluminense no clássico diante do Botafogo

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O técnico Marcão tem uma baixa no setor ofensivo do Fluminense para o Clássico Vovô. Na manhã deste sábado, a assessoria do Tricolor das Laranjeiras informou que o atacante Felippe Cardoso testou positivo para Covid-19 e, com isto, não atuará neste domingo, diante do Botafogo, às 20h30.

O jogador de 22 anos já cumpre isolamento em relação ao restante do grupo, conforme está previsto no protocolo. A equipe já lidou com dois momentos de surtos de Covid-19 no decorrer do Brasileiro-2020.

Marcão deve optar no duelo deste domingo por uma linha de frente formada por Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.