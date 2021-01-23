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Com Covid-19, Felippe Cardoso desfalca o Fluminense no clássico diante do Botafogo

Jogador de 22 anos foi diagnosticado com o vírus na manhã deste sábado e, com isto, se torna baixa do setor ofensivo em jogo decisivo para as pretensões tricolores no BR-2020...
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Publicado em 

23 jan 2021 às 10:20

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 10:20

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
O técnico Marcão tem uma baixa no setor ofensivo do Fluminense para o Clássico Vovô. Na manhã deste sábado, a assessoria do Tricolor das Laranjeiras informou que o atacante Felippe Cardoso testou positivo para Covid-19 e, com isto, não atuará neste domingo, diante do Botafogo, às 20h30.
O jogador de 22 anos já cumpre isolamento em relação ao restante do grupo, conforme está previsto no protocolo. A equipe já lidou com dois momentos de surtos de Covid-19 no decorrer do Brasileiro-2020.
Marcão deve optar no duelo deste domingo por uma linha de frente formada por Luiz Henrique, Lucca e John Kennedy.
O Fluminense está com 47 pontos em 31 partidas na competição e busca, no clássico, se aproximar do pelotão da frente na competição nacional.

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