Com contrato perto do fim. Eduardo Brock não sabe se ficará no Cruzeiro

O Cruzeiro está perto de perder o zagueiro Maicon para o Santos e agora terá de lidar com mais uma possível saída na sua defesa. Eduardo Brock ainda não foi procurado pela Raposa para definir o seu futuro no time mineiro.

O vínculo do defensor com o Cruzeiro vai até o fim de maio , mas ainda não houve conversas para renovação do seu contrato. Brock tem sido muito utilizado e sua saída pode reduzir as peças no setor para Paulo Pezzolano. A defesa ainda tem Lucas Oliveira, Mateus Silva, Sidnei e os jovens Geovane, Paulo e Weverton como opções.Eduardo Brock chegou ao Cruzeiro no começo de 2021 e fez parte do elenco que disputou a Série B do ano passado, sendo titular em várias partidas. Recentemente, ele afirmou que seu desejo é permanecer no time azul.