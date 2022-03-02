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Com contrato perto do fim. Eduardo Brock não sabe se ficará no Cruzeiro

O zagueiro tem vínculo com a Raposa até o fim do Campeonato Mineiro e o clube ainda não o procurou para negociar uma renovação...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 20:14

Publicado em 02 de Março de 2022 às 20:14

O Cruzeiro está perto de perder o zagueiro Maicon para o Santos e agora terá de lidar com mais uma possível saída na sua defesa. Eduardo Brock ainda não foi procurado pela Raposa para definir o seu futuro no time mineiro.
O vínculo do defensor com o Cruzeiro vai até o fim de maio , mas ainda não houve conversas para renovação do seu contrato. Brock tem sido muito utilizado e sua saída pode reduzir as peças no setor para Paulo Pezzolano. A defesa ainda tem Lucas Oliveira, Mateus Silva, Sidnei e os jovens Geovane, Paulo e Weverton como opções.Eduardo Brock chegou ao Cruzeiro no começo de 2021 e fez parte do elenco que disputou a Série B do ano passado, sendo titular em várias partidas. Recentemente, ele afirmou que seu desejo é permanecer no time azul.
Crédito: EduardoBrocktemvínculocomaRaposaatémaiodesteano-(GustavoAleixo/Cruzeiro

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