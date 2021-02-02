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Com contrato perto de vencer, Manoel espera conversa com o Cruzeiro para renovar

O vínculo do defensor com a Raposa termina em junho e o clube ainda não o procurou para iniciar as tratativas para extensão do acordo...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 19:05

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:05

Crédito: Manoel foi um dos poucos destaques positivos do Cruzeiro na Série B e quer seguir no clube-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O zagueiro Manoel tem contrato com o Cruzeiro até junho de 2021. Com essa situação, o jogador, um dos poucos destaques da Raposa na temporada, já pode assinar um pré-acordo com outra equipe. Mas, o defensor manifestou o desejo de seguir na Toca da Raposa e espera um contato da direção para iniciar as tratativas de uma renovação. -A gente não teve nenhum tipo de conversa com o presidente. Nem eu, nem o meu empresário Neco Cirne. Mas estamos tranquilos. Tenho contrato até o meio do ano e vou fazer de tudo para poder ajudar o clube a voltar à Série A- disse Manoel, em entrevista à rádio Itatiaia.
CONFIRA COMO ESTÁ A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO DA SÉRIE A Manoel está enquadrado no grupo atletas que tem recebido parte dos salários com redução, com o clube se comprometendo a pagar os atrasados posteriormente. Todavia, para um novo vínculo com o time celeste, o zagueiro terá de aceitar uma redução salarial do atual contrato e ainda receber o que tem direito a partir do ano que vem, pois as receitas irão cair, afetando o já combalido caixa do clube. E somente uma volta à primeira divisão deverá fazer as receitas da Raposa subirem. -A gente conversando e entrando em um acordo, não tem problema nenhum. O mais importante é o Cruzeiro. E a gente vai conversar. Sempre respeitei a camisa do Cruzeiro, sempre respeitei o Cruzeiro e vou sentar e ouvir com o maior orgulho, para a gente entrar em um acordo- disse Manoel que espera ter tudo resolvido quando retornar das mini-férias. -Quando a gente voltar da folga, vamos conversar para ver o que o presidente pensa e entrar em acordo para definir tudo. Sinto-me um cara muito feliz aqui no Cruzeiro. Sempre falei isso. Então, faço de tudo para poder ajudar o Cruzeiro. Depois dessa conversa, vamos ver como vai ficar. Mas estou muito tranquilo e com a cabeça boa para o meio do ano-completou.

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