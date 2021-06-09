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Com contrato até dezembro com o Flamengo, Filipe Luís afirma: 'Estou tranquilo na parte da renovação'

Camisa 16 mostra confiança e tranquilidade a respeito de sua continuidade no Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2021 às 13:15

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 13:15

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Com contrato até 31 de dezembro com o Flamengo, o lateral-esquerdo Filipe Luís demonstra a mesma tranquilidade que tem em campo, com a bola nos pés, a respeito de sua continuidade no clube. O jogador afirma que ainda não há negociações com a diretoria pela renovação de seu vínculo, mas que isso não será problema. "Não vai ter nenhuma polêmica", afirmou ao portal "ge".
- Obviamente vai ser falado em algum momento, mas não vai ser notícia porque não vai ter nunca nenhuma polêmica. Tanto eu quanto todos os dirigentes e comissão técnica colocamos o Flamengo em primeiro lugar. A gente quer tudo para o Flamengo, pelo Flamengo. Quando todo mundo está no mesmo objetivo, alinhado pelo mesmo caminho, vai acontecer para um lado ou para outro. Quem vai ganhar vai ser o Flamengo. Estou muito tranquilo na parte da renovação.Filipe Luís chegou ao Ninho do Urubu em julho de 2019 e tomou conta da lateral esquerdo do Flamengo. Titular absoluto, líder dentro e fora de campo, o atleta de 35 anos já deixou seu nome gravado na história do clube do qual era torcedor na infância. Conquistou dois Brasileiros, dois Cariocas, a Libertadores, duas Supercopa do Brasil e também a Recopa Sul-Americana. São 3 gols do camisa 16 - dois contra o Fluminense e um contra o Santos- em 84 partidas.

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