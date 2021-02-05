Com coletivo e presença de Danilo, Corinthians se reapresenta após vitória contra o Ceará

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após ganhar folga nesta quinta-feira (4), o elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira (5). O técnico Vágner Mancini comandou um coletivo com reservas e não relacionados na vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (3), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

Recém-contratado para comandar o time sub-23 do Timão, o ex-meia Danilo acompanhou a atividade que teve a integração de sete atletas da base, que formam a equipe de transição: os zagueiros Igor Morais, Heitor e Alan Ferreira; o lateral-direito Igor Formiga; o lateral-esquerdo Luan Vitor; e os volantes Warian e Emerson, no coletivo de enfrentamento entre duas equipes comandado por Vagner Mancini.

Os jogadores que iniciaram a partida contra o Vozão realizaram um trabalho de recuperação física, já visando o próximo compromisso do Timão, na próxima quarta-feira (10), às 21h30 contra o Athletico-PR, novamente em Itaquera.