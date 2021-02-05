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Com coletivo e presença de Danilo, Corinthians se reapresenta após vitória contra o Ceará

Atividade comandada por Mancini teve presença de reservas contra o Vozão e garotos da base, enquanto os titulares do último jogo focaram na recuperação física...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 13:42

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 13:42

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após ganhar folga nesta quinta-feira (4), o elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta sexta-feira (5). O técnico Vágner Mancini comandou um coletivo com reservas e não relacionados na vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Ceará, nesta quarta-feira (3), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Recém-contratado para comandar o time sub-23 do Timão, o ex-meia Danilo acompanhou a atividade que teve a integração de sete atletas da base, que formam a equipe de transição: os zagueiros Igor Morais, Heitor e Alan Ferreira; o lateral-direito Igor Formiga; o lateral-esquerdo Luan Vitor; e os volantes Warian e Emerson, no coletivo de enfrentamento entre duas equipes comandado por Vagner Mancini.
Os jogadores que iniciaram a partida contra o Vozão realizaram um trabalho de recuperação física, já visando o próximo compromisso do Timão, na próxima quarta-feira (10), às 21h30 contra o Athletico-PR, novamente em Itaquera.
Oitavo colocado no campeonato nacional, o Corinthians briga por uma vaga na Libertadores. Com 48 pontos, está há cinco do Grêmio, sétimo colocado e, até o momento, último classificado a competição continental via Brasileirão. No entanto, o Tricolor Gaúcho enfrenta o Palmeiras, já garantido na próxima edição da Liberta, por conta da conquista nesta temporada, e, dependendo do resultado, pode abrir mais uma vaga pelo Brasileiro.

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