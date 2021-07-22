Com classificação na Libertadores, Flamengo se aproxima de R$ 40 milhões em premiação na temporada

Crédito: Staff Images/CONMEBOL

Além do lado esportivo, a classificação do Flamengo na Libertadores também teve uma importância financeira. Após golear o Defensa y Justicia por 4 a 1 e garantir vaga nas quartas de final do torneio continental, o clube assegurou mais R$ 7,8 milhões e se aproximou da marca de R$ 40 milhões em premiação acumulada desde o início da temporada.

+ Classificação com festa: veja imagens da torcida do Flamengo no Mané GarrinchaO valor total que o Rubro-Negro conquistou desde março é de R$ 38,2 milhões e leva em conta as bonificações conquistadas em três competições: Supercopa, Libertadores e Copa do Brasil.

A maior parte - R$ 28,8 milhões - deste montante tem origem justamente no torneio continental. Antes do confronto com o Defensa y Justicia, o Flamengo já tinha garantido R$ 21 milhões na Liberta - R$ 15,6 milhões por participar da fase de grupos e R$ 5,4 milhões por ter se classificado às oitavas de final.

Nesta quinta-feira, o Flamengo vai conhecer seu próximo adversário no mata-mata. Após 0 a 0 no jogo de ida, Inter e Olimpia se enfrentam no Beira-Rio em busca da classificação. De olho neste confronto, o Fla sabe que uma presença na semifinal valerá mais R$ 10,4 milhões aos cofres rubro-negros.

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Premiações do Flamengo na temporada:

Libertadores - R$ 28,8 milhõesCopa do Brasil - R$ 4,4 milhõesSupercopa do Brasil - R$ 5 milhões

Nas próximas semanas, o Rubro-Negro poderá garantir mais um passo neste caminho ao enfrentar o ABC nas oitavas de final da Copa do Brasil. Até o momento, o Fla acumula R$ 4,4 milhões da competição nacional e, se passar pelo clube potiguar, colocará mais R$ 3,45 milhões nos cofres.

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PREMIAÇÕES DA LIBERTADORES:​Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões)Oitavas de final: US$ 1,05 milhão (R$ 5,4 milhões)Quartas de final: US$ 1,5 milhão (R$ 7,8 milhões)Semifinal: US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões)Vice-campeão: US$ 6 milhões (R$ 31,3 milhões)Campeão: US$ 15 milhões (R$ 78,3 milhões)

PREMIAÇÕES DA COPA DO BRASIL:​3ª fase: R$ 1,7 milhãoOitavas de final: R$ 2,7 milhõesQuartas de final: R$ 3,45 milhõesSemifinais: R$ 7,3 milhõesVice-campeão: R$ 23 milhõesCampeão: R$ 56 milhões

PREMIAÇÕES DO BRASILEIRÃO:

Campeão: R$ 33 milhõesVice-campeão: R$ 31,3 milhões3º colocado: R$ 29,7 milhões4º colocado: R$ 28 milhões5º colocado: R$ 26,4 milhões6º colocado: R$ 24,7 milhões