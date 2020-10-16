  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com cinco titulares formados nas categorias de base, Palmeiras repete marca que não acontecia desde 2015
Com cinco titulares formados nas categorias de base, Palmeiras repete marca que não acontecia desde 2015

Última vez com tantos atletas feitos em casa havia sido pelo Campeonato Paulista, sob o comando do técnico Oswaldo de Oliveira. Jogo contra o Coritiba marcou a saída de Luxa...
LanceNet

16 out 2020 às 12:05

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 12:05

Crédito: Cesar Greco
O jogo entre Palmeiras e Coritiba na última quarta-feira (14), no Allianz Parque, não marcou somente a despedida de Vanderlei Luxemburgo do comando técnico. A terceira derrota seguida do Verdão no Brasileirão contou com cinco titulares formados nas categorias de base.
Gabriel Menino, Renan Victor, Lucas Esteves, Patrick de Paula e Gabriel Veron iniciaram o confronto no Allianz.
Isso não acontecia desde 2015, quando o Verdão encarou o Ituano, em Itu, pela última rodada da primeira fase do Paulistão daquele ano. O time comandado até então por Oswaldo de Oliveira, entrou em campo com cinco jovens criados na sua categoria de base: Nathan, João Pedro, Victor Luís, Renato e Rafael Marques.Rafael Marques é contado pelo clube como uma Cria da Academia, uma vez que entrou em campo pelo extinto Palmeiras B antes de receber uma chance de Jair Picerni.
Antes disso, o jogo em que o Verdão havia utilizado mais jovens da base, tinha sido diante do Atlhetico-PR, no jogo que salvou o clube do rebaixamento no Brasileirão de 2014.
Naquela ocasião, Dorival Júnior também escalou cinco crias no time que iniciou a dramática partida: Nathan, João Pedro, Victor Luís, Renato e Gabriel Dias.
De 2015 pra cá, com a chegada de Alexandre Mattos e a Crefisa, o Palmeiras fez um ótimo trabalho de investimento na base, porém pouco se viu jovens receberem chances, e só neste ano a política de aproveitamento dos atletas formados em casa foi levada ao profissional.

Recomendado para você

Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

