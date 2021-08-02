Com cinco representantes, Flamengo repete a dose e domina seleção da 14ª rodada do Brasileiro

Após vencer o Corinthians por 3 a 1 neste domingo, o Flamengo repetiu o domínio da semana anterior e foi o time com mais representantes na "Seleção do Torcedor" da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em eleição popular nas redes sociais da competição, quatro atletas rubro-negros e o técnico Renato Gaúcho foram escolhidos entre os melhores da última rodada.

+ Veja chances de título e Libertadores após a 14ª rodada do BrasileiroO principal nome na eleição foi Everton Ribeiro. Autor do primeiro gol da vitória, o camisa 7 foi premiado em dose dupla ao ser eleito melhor meia e o "Cara da Rodada", prêmio dado ao grande destaque entre todos os jogos. Com 56% dos votos, ele superou Vargas, do Atlético-MG, que ficou em segundo lugar com 22%. Além de Renato Gaúcho e Everton Ribeiro, o Flamengo teve outros três representantes na equipe: Gustavo Henrique entre os zagueiros, Diego Ribas entre os volantes e Bruno Henrique entre os atacantes.