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Com cinco representantes, Flamengo repete a dose e domina seleção da 14ª rodada do Brasileiro

Autor do primeiro gol na vitória sobre o Corinthians, Everton Ribeiro também foi eleito o "Cara da Rodada" em votação popular nas redes sociais
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LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 15:40

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 15:40

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após vencer o Corinthians por 3 a 1 neste domingo, o Flamengo repetiu o domínio da semana anterior e foi o time com mais representantes na "Seleção do Torcedor" da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em eleição popular nas redes sociais da competição, quatro atletas rubro-negros e o técnico Renato Gaúcho foram escolhidos entre os melhores da última rodada.
+ Veja chances de título e Libertadores após a 14ª rodada do BrasileiroO principal nome na eleição foi Everton Ribeiro. Autor do primeiro gol da vitória, o camisa 7 foi premiado em dose dupla ao ser eleito melhor meia e o "Cara da Rodada", prêmio dado ao grande destaque entre todos os jogos. Com 56% dos votos, ele superou Vargas, do Atlético-MG, que ficou em segundo lugar com 22%. Além de Renato Gaúcho e Everton Ribeiro, o Flamengo teve outros três representantes na equipe: Gustavo Henrique entre os zagueiros, Diego Ribas entre os volantes e Bruno Henrique entre os atacantes.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Confira a 'Seleção do Torcedor' da 14ª rodada do Brasileiro:

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