  • Com cinco gols em 14 minutos, Dortmund goleia o Wolfsburg e segue na caça ao Bayern na Bundesliga
Com cinco gols em 14 minutos, Dortmund goleia o Wolfsburg e segue na caça ao Bayern na Bundesliga

Haaland marcou dois gols e quebrou jejum de cinco partidas sem balanças as redes. Resultado quase igualou recorde do Bayern de Munique, que fez 6 a 0 nos Lobos em 2019...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 12:44

O Borussia Dortmund aplicou uma goleada sobre o Wolfsburg por 6 a 1 neste sábado (16), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), na abertura da 30ª rodada da Bundesliga. E o mais impressionante: cinco dos seis gols da equipe comandada por Marco Rose vieram em apenas 14 minutos.Confira a tabela e a classificação da BundesligaO cenário da maior goleada sofrida pelos Lobos fora de casa, um 6 a 0 contra o Bayern de Munique, em 2019, parecia se repetir. Rothe, Witsel, Akanji, Emre Can, Haaland (duas vezes) marcaram para o Borussia. Mas, na segunda etapa, Baku marcou o gol de honra do Wolfsburg e evitou que o recorde dos Bávaros fosse igualado.
Haaland, inclusive, teve um motivo especial para comemorar, já que quebrou o jejum que durava quase três meses e cinco jogos sem balançar as redes.
Com o resultado, o time de Dortmund chegou aos 63 pontos e permaneceu na segunda colocação. O líder Bayern de Munique entra em campo neste domingo contra o Arminia Bielefeld, às 10h30 (de Brasília). Já o Wolfsburg permaneceu com 34 gols e no 13° lugar na tabela.
Crédito: Borussia Dortmund atropelou o Wolfsburg pelo Campeonato Alemão (Foto: INA FASSBENDER/AFP

