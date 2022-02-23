Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Chay, Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo; saiba onde assistir

Camisa 14 faz primeiro jogo como titular na temporada 2022 logo em um clássico; duelo no Estádio Nilton Santos terá transmissão no Cariocão Play, na internet...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 18:55
O Botafogo vem recheado de novidades para enfrentar o Flamengo. O time comandado por Lúcio Flávio enfrenta o Rubro-Negro logo mais, às 20h no Estádio Nilton Santos pela 8ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.+ John Textor, Matheus Nascimento e Gatito: o que ficar de olho no Botafogo contra o Flamengo
A principal novidade é Chay, que faz o primeiro jogo como titular desde que voltou aos gramados - o camisa 14 estreou em 2022 na semana passada, contra o Resende, após se recuperar de uma cirurgia no joelho.
Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva; Fabinho, Breno, Barreto, Chay; Luiz Fernando, Matheus Nascimento. Essa é a escalação do Botafogo para enfrentar o Flamengo.
São duas linhas de quatro, tendo o volante Fabinho fazendo o lado direito do campo. Luiz Fernando e Chay vão alternar em quem ficará ao lado de Matheus Nascimento no comando do ataque.
A partida terá transmissão do Cariocão Play, na internet. Os respectivos canais dos clubes no YouTube - BotafogoTV e FlaTV - fazem uma narração ao vivo da partida, mas sem mostrar imagens.
Crédito: Chay,doBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados