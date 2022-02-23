Com Chay, Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo; saiba onde assistir

O Botafogo vem recheado de novidades para enfrentar o Flamengo. O time comandado por Lúcio Flávio enfrenta o Rubro-Negro logo mais, às 20h no Estádio Nilton Santos pela 8ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.+ John Textor, Matheus Nascimento e Gatito: o que ficar de olho no Botafogo contra o Flamengo

A principal novidade é Chay, que faz o primeiro jogo como titular desde que voltou aos gramados - o camisa 14 estreou em 2022 na semana passada, contra o Resende, após se recuperar de uma cirurgia no joelho.

Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva; Fabinho, Breno, Barreto, Chay; Luiz Fernando, Matheus Nascimento. Essa é a escalação do Botafogo para enfrentar o Flamengo.

São duas linhas de quatro, tendo o volante Fabinho fazendo o lado direito do campo. Luiz Fernando e Chay vão alternar em quem ficará ao lado de Matheus Nascimento no comando do ataque.

A partida terá transmissão do Cariocão Play, na internet. Os respectivos canais dos clubes no YouTube - BotafogoTV e FlaTV - fazem uma narração ao vivo da partida, mas sem mostrar imagens.