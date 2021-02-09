Com cerca de 80 minutos em campo nos últimos oito jogos, Luan perde espaço para Araos no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians mais atento deve ter notado que Luan não tem sido uma presença constante no time. Nem mesmo com o desfalque de Cazares ele foi utilizado por Vagner Mancini quando esteve disponível. Em resumo, o camisa 7 perdeu mesmo espaço e acabou virando terceira opção na posição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Ao todo, nos últimos oito jogos em que esteve à disposição do treinador, Luan entrou em campo em apenas quatro, todos saindo do banco de reservas, somando 78 minutos de acordo com as súmulas das partidas, ou seja, atuou em média 20 minutos nos duelos em que foi utilizado nesse período.

Apesar do pouco tempo em campo, ele marcou um gol na goleada sobre o Fluminense, por 5 a 0, na Neo Química Arena. Foi do meia o tento que fechou o placar naquele dia 13 de janeiro, a primeira partida do Timão em 2021.

No último dia 2 de fevereiro, Luan completou dois meses sem ser titular do Corinthians. A última vez em que ele saiu jogando foi no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão. Naquela ocasião, ele acabou substituído aos 18 minutos da segunda etapa por Cazares, que ainda não havia se consolidado.No meio do caminho, mais precisamente às vésperas do duelo com o Bahia, pelo Brasileirão, Luan e outros companheiros tiveram um diagnóstico de Covid-19 e ficaram fora da partida. Depois de novos exames, no entanto, foi apontado que houve um falso positivo e os atletas foram liberados para jogar.

Para atuar na Fonte Nova, já sem Cazares, com estiramento na coxa esquerda, a opção natural seria Luan, que acabou sendo desfalque. Assim, o escolhido foi Araos, que vinha sendo ausência inclusive no banco de reservas e sua última vez como titular havia sido em setembro de 2020. O chileno agradou e continuou como titular no compromisso seguinte, contra o Ceará.

Diante do Athletico-PR, ainda sem o meia equatoriano, Araos deve continuar como titular pelo terceiro jogo seguido, enquanto Luan deve seguir no banco de reservas. A expectativa é de receber nova chance, uma vez que contra o Vozão, ele não foi colocado em campo por Vagner Mancini. Quando o chileno saiu por cansaço, quem entrou foi Mateus Vital, que vinha sendo titular.

Como foi possível notar, Luan é a terceira opção para a função de meia armador no Corinthians e, dependendo do contexto, tende a ser até a quarta, como ocorreu no último jogo. Por enquanto, nos bastidores, o clube continua apostando numa volta por cima do camisa 7, que chegou no início de 2020. No entanto, em caso de uma proposta interessante, não haverá oposição para a saída. Aos 27 anos, ele tem contrato com o Timão até dezembro de 2023.

Participações de Luan nos últimos dez jogos do Corinthians