Com Cazares, Corinthians segue preparação para pegar o Atlético-GO

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, o Corinthians deu sequência em sua preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Nova contratação da equipe, o meio-campista Cazares participou do treinamento e poderá ser mais uma novidade para o técnico Dyego Coelho na partida diante do Atlético-GO, que acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em partida adiada da primeira rodada da competição.Após o aquecimento, comandado pelo preparador físico Anselmo Sbragia, o grupo foi para uma atividade em campo reduzido com o técnico Dyego Coelho. A proposta era trabalhar o ataque em superioridade numérica. Vale lembrar que a imprensa não pode acompanhar o treinamento in loco por conta dos protocolos de saúde. As informações são fornecidas pelo clube.

Para o jogo de quarta-feira, contra o Atlético-GO, Coelho não poderá contar com o lateral Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, após advertência que levou na derrota para o Sport, por 1 a 0, na última quarta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão-2020. Seu substituto natural é o também lateral-direito Michel Macedo, no entanto a definição ficará para os próximos dias.Ao mesmo tempo, o treinador contará com o retorno de Araos, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo. O meia pode voltar ao time titular e disputará posição no setor de meio-campo, que segue indefinido. Até aqui, no Brasileirão, o Corinthians não repetiu escalação e isso não acontecerá diante do Atlético-GO. Jô segue com efeito suspensivo e estará em campo na próxima quarta.

Cazares, que foi apresentado neste sábado pelo Timão, treinou com o grupo em campo e pode ser uma novidade na próxima partida. Em coletiva, mais cedo, o meia disse que vinha treinando forte no Atlético-MG e que pega rápido o ritmo, mas que ainda precisará de mais alguns dias de adaptação.

- Joguei quase 30 minutos no meu último jogo lá no Atlético-MG, depois parou, mas eu estava treinado em casa. Peguei a Covid, fiquei quase um mês, mas depois retomei os treinamentos com o time de transição do Galo. Treinei muito, fazia dois períodos todos os dias. Estou forte, fisicamente estou muito bem. Espero que semana que vem eu já possa jogar, pegar ritmo, eu pego muito rápido, e se Deus quiser a gente começa a jogar, ajudar meus companheiros e fazer um torneio muito bom.