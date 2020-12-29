Com Cássio em campo, Corinthians faz penúltimo treino antes da folga

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira (29), o Corinthians realizou mais um treino no CT Joaquim Grava. Foi a penúltima atividade antes da folga prevista para o elenco no ano novo. A novidade do dia foi a presença de Cássio em campo, após se recuperar de concussão sofrida no início da última semana, contra o Goiás.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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No Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini promoveu um treino técnico conhecido como “Alemão”. Os jogadores foram divididos três times: um time precisava marcar o gol enquanto um defendia e buscava retomar a posse de bola e passar pelo meio de campo com a bola dominada. O terceiro time esperava na outra metade do campo a espera de quem vencesse o duelo.

Depois, os jogadores que atuaram na vitória do Timão diante do Botafogo foram para a parte interna do CT para trabalhos de força. Os demais permaneceram no gramado para um treino coletivo em campo reduzido.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de segurança em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.

Cássio treinou com o preparador de goleiros Marcelo Carpes durante toda a atividade. Ele já está recuperado da concussão sofrida na partida diante do Goiás, no último dia 21. Após repouso de quase uma semana, o arqueiro corintiano retomou os trabalhos no CT na última segunda-feira.

Mancini teve quatro baixas no treinamento: Lucas Piton e Camacho, ambos com incômodo no púbis, Roni, que sentiu dores no pé direito, e Xavier, que sentiu a coxa direita. Eles realizaram um trabalho específico com a equipe de fisioterapia. Não há prazo para o retorno desse grupo, que terá praticamente duas semanas para se recuperar até o próximo compromisso, em 13 de janeiro.

Desfalque certo para enfrentar o Fluminense será Ramiro, que levou o terceiro amarelo contra o Botafogo e está suspenso. Cantillo deve ser seu substituto no meio-campo. Já na zaga, haverá o retorno de Bruno Méndez, que cumpriu suspensão no último domingo. Ele briga por vaga com Jemerson, que estreou.