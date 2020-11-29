Com Cássio e Ramiro, Corinthians faz treinamento neste domingo

O Corinthians realizou um treino tático de olho no duelo contra o Fortaleza, na quarta-feira, às 21h30, no Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no treinamento foi o retorno do goleiro Cássio, que se recuperou de uma contratura na coxa muscular, que o fez ficar de fora contra o Coritiba.

Ramiro, que também estava fora por um entorse no joelho, foi a campo para um trabalho com a fisioterapia do clube. Em contrapartida, o zagueiro Jemerson segue em quarentena por conta da Covid-19 e não participou das atividades com o grupo. O técnico Vagner Mancini fez um trabalho técnico-tático dividido em grupos. O objetivo era aprimorar passes e movimentações, afinar o setor defensivo e os desarmes. Depois, ele realizou uma atividade tática em campo reduzido. A equipe volta aos treinamentos nesta segunda de manhã.