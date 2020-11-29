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futebol

Com Cássio e Ramiro, Corinthians faz treinamento neste domingo

Alvinegro completou neste domingo o segundo dia de preparação para o duelo contra o Fortaleza, que ocorre na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Castelão...

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2020 às 14:24
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians realizou um treino tático de olho no duelo contra o Fortaleza, na quarta-feira, às 21h30, no Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão. A principal novidade no treinamento foi o retorno do goleiro Cássio, que se recuperou de uma contratura na coxa muscular, que o fez ficar de fora contra o Coritiba.
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Ramiro, que também estava fora por um entorse no joelho, foi a campo para um trabalho com a fisioterapia do clube. Em contrapartida, o zagueiro Jemerson segue em quarentena por conta da Covid-19 e não participou das atividades com o grupo. O técnico Vagner Mancini fez um trabalho técnico-tático dividido em grupos. O objetivo era aprimorar passes e movimentações, afinar o setor defensivo e os desarmes. Depois, ele realizou uma atividade tática em campo reduzido. A equipe volta aos treinamentos nesta segunda de manhã.

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