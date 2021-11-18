Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com carga maior, Botafogo inicia venda de ingressos para o último jogo do ano, contra o Guarani
futebol

Com carga maior, Botafogo inicia venda de ingressos para o último jogo do ano, contra o Guarani

Em partida que pode valer o título para o Alvinegro, o clube aumenta a carga para 39.990 ingressos à venda
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2021 às 18:02

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:02

Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo iniciou a venda de ingressos para o último jogo do ano. A partida, que pode ser a do título da Série B, acontece no Estádio Nilton Santos, no dia 28 de novembro (domingo), às 16h, contra o Guarani. Para o confronto, o clube aumentou a carga de ingressos à venda para 39.990.Com base no último decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, o torcedor que deseja acessar ao estádio precisa estar com o calendário de vacinação completo. Isto é:
Acima de 18 anos com:- Dose única- Terceira dose (reforço) *Não obrigatória- Duas doses da vacina
Menores de 18 anos:- Acesso liberado sem necessidade de teste ou comprovação vacinal
A comprovação da vacinação se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação da carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS, juntamente com um documento oficial com foto. O teste de antígeno não é mais necessário.
> Carli e Kanu chegam ao acesso com o Botafogo de forma invicta e com três gols tomados em 1000 minutos
Os valores dos ingressos custarão a partir de R$10 (meia-entrada) e os sócios possuem vantagens. Os ingressos serão comercializados pelo site (https://www.voucherseguro.com/botafogo) ou em postos físicos. Confira os preços abaixo para cada setor.
- Norte: R$10 (meia); R$20 (inteira)- Leste Inferior: R$30 (meia); R$60 (inteira)- Leste Superior: R$25 (meia); R$50 (inteira)- Oeste Inferior: R$50 (meia); R$100 (inteira)- Tribuna de Honra: R$ 210 (meia); R$360 (inteira).
Crédito: TorcidadoBotafogonoNiltonSantos,napartidacontraoOperáriopelaSérieB(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados