Com carga maior, Botafogo inicia venda de ingressos para o último jogo do ano, contra o Guarani

Na tarde desta quinta-feira, o Botafogo iniciou a venda de ingressos para o último jogo do ano. A partida, que pode ser a do título da Série B, acontece no Estádio Nilton Santos, no dia 28 de novembro (domingo), às 16h, contra o Guarani. Para o confronto, o clube aumentou a carga de ingressos à venda para 39.990.Com base no último decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, o torcedor que deseja acessar ao estádio precisa estar com o calendário de vacinação completo. Isto é:

Acima de 18 anos com:- Dose única- Terceira dose (reforço) *Não obrigatória- Duas doses da vacina

Menores de 18 anos:- Acesso liberado sem necessidade de teste ou comprovação vacinal

A comprovação da vacinação se dará no momento do acesso ao Estádio mediante a apresentação da carteira impressa ou no aplicativo do ConecteSUS, juntamente com um documento oficial com foto. O teste de antígeno não é mais necessário.

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Os valores dos ingressos custarão a partir de R$10 (meia-entrada) e os sócios possuem vantagens. Os ingressos serão comercializados pelo site (https://www.voucherseguro.com/botafogo) ou em postos físicos. Confira os preços abaixo para cada setor.

- Norte: R$10 (meia); R$20 (inteira)- Leste Inferior: R$30 (meia); R$60 (inteira)- Leste Superior: R$25 (meia); R$50 (inteira)- Oeste Inferior: R$50 (meia); R$100 (inteira)- Tribuna de Honra: R$ 210 (meia); R$360 (inteira).