Com camisa xadrez, Palmeiras divulga prévia do uniforme de 2021

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O Palmeiras divulgou, na manhã desta segunda-feira (22), um vídeo de 15 segundos com imagens da nova camisa para a temporada de 2021. O lançamento oficial será nesta terça (23). No teaser, é possível ver que o modelo é xadrez. >> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!

Na semana passada o NOSSO PALESTRA/LANCE! noticiou que o modelo seria ousado e disruptivo. Haverá primeiro o lançamento da vestimenta verde e, na quinta, dia 25, serão apresentadas a branca e as três de goleiro.