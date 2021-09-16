Com camisa do Serra, Alex Escobar fala de sua recuperação da Covid-19

Alex Escobar postou foto com a camisa do Serra em sua conta no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Afastado da apresentação do Globo Esporte por estar infectado pelo novo coronavírus, o apresentador Alex Escobar fez questão de tranquilizar os fãs e amigos nas redes sociais. Em sua conta oficial no Instagram, ele informou que está se recuperando bem e também agradeceu um presente especial que veio do Espírito Santo: a camisa do Serra.

Alex Escobar recebeu a camisa do seu amigo, e técnico do Serra, Ney Barreto. "Como estou isolado em casa, bati uma bolinha na sala com o Chicão. Aproveitei a camisa mais nova da coleção, presente do amigo e treinadorzaço @neybarretotreinador e da presidência do @serrafcoficial", publicou o apresentador.

RECUPERAÇÃO DA COVID-19