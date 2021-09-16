Com camisa do Serra, Alex Escobar fala de sua recuperação da Covid-19

Afastado da apresentação do Globo Esporte por estar infectado pelo novo coronavírus, o apresentador Alex Escobar fez questão de tranquilizar os fãs e amigos nas redes sociais. Em sua conta oficial no Instagram, ele informou que está se recuperando bem e também agradeceu um presente especial que veio do Espírito Santo: a camisa do Serra.
Alex Escobar recebeu a camisa do seu amigo, e técnico do Serra, Ney Barreto. "Como estou isolado em casa, bati uma bolinha na sala com o Chicão. Aproveitei a camisa mais nova da coleção, presente do amigo e treinadorzaço @neybarretotreinador e da presidência do @serrafcoficial", publicou o apresentador.
RECUPERAÇÃO DA COVID-19
Em sua publicação, Escobar relatou seus sintomas celebrou já estar vacinado e avisou que não vê a hora de retornar ao comando do Globo Esporte. "Pessoal, estou me recuperando do Coronga. Sim, ele me pegou. Foram dias de dores de cabeça forte, uma febrinha chata, até conjuntivite rolou. Imaginem se não tivesse me vacinado! É assustador pensar nisso, é triste demais pensar nos que não tiveram chance. Doido pra reencontrar geral no nosso Globo Esporte de cada dia", pontuou.