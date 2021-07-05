Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Com camisa 7 ocupada, confira opções para Dudu e demais reforços na Libertadores
Com camisa 7 ocupada, confira opções para Dudu e demais reforços na Libertadores

Dudu, Deyverson e Pedrão devem assumir os lugares dos atletas que deixaram o clube recentemente
Publicado em 05 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
No início da temporada, os palmeirenses ficaram na expectativa pela vinda de novos nomes para o elenco de Abel Ferreira. O tempo passou e as soluções encontradas foram alguns atletas que já pertenciam ao Palmeiras e retornam de empréstimos.Até o momento, Deyverson chegou sob desconfiança, mas tem conseguido bom desempenho, inclusive marcando gols importantes no Brasileirão. Dudu e Pedrão tiveram seus retornos anunciados na última semana e poderão ser utilizados antes de agosto graças ao departamento jurídico do Verdão, que intercedeu junto à FIFA e conseguiu a liberação antecipada dos atletas.
Os três atletas deverão ser inscritos já nas oitavas de final da Libertadores, ocupando os lugares de outros três jogadores que deixaram o clube: o meia equatoriano Erick Pluas, o zagueiro Alan Empereur e o atacante Rafael Papagaio. Eles ocupavam os números 9, 33 e 37, respectivamente, na lista do torneio continental.
Dessa forma, a tendência é que Deyverson assuma a camisa 9, Dudu a 33 e Pedrão a 37, uma vez que não é possível adicionar novos números, mas apenas alterar os atletas da lista de 1 a 50.Para as oitavas de final, os clubes têm direito a substituição de até cinco nomes da lista inicial. Disputando a Copa América com a Colômbia, Borja também deve ser reintegrado, mas poderá ser inscrito no torneio somente em agosto, caso o Palmeiras avance para as quartas de final.
O atual campeão da América retoma a caminhada pela conquista do Tri no dia 14 de julho, quando disputará o primeiro jogo das oitavas de final contra a Universidad Católica, às 19h15 (horário de Brasília), em Santiago, no Chile.Confira a provável numeração do Palmeiras para as oitavas de final da Libertadores
1- Vinicius Silvestre2- Marcos Rocha3- Renan4- Benjamín Kuscevic5- Patrick de Paula6- Lucas Esteves7- Rony8- Zé Rafael9- Deyverson10- Luiz Adriano11- Wesley12- Mayke13- Luan14- Gustavo Scarpa15- Gustavo Gómez16- Vitinho17- Matías Viña18- Danilo Barbosa19- Breno Lopes20- Lucas Lima21- Weverton22- Davi23- Raphael Veiga24- Natan25- Gabriel Menino26- Victor Luis27- Gabriel Veron28- Danilo29- Willian30- Felipe Melo31- Mateus32- Garcia33- Dudu34- Ramon35- Fabinho36- Kevin37- Pedrão38- Marcelinho39- Marino Hinestroza40- Caio Cunha41- Giovani42- Jailson43- Jhow44- Henri45- Pedro Bicalho46- Vanderlan47- Robinho48- Newton49- Gabriel Silva50- Pedro Acácio

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados