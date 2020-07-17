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Com calendário em mãos, Jesualdo divide elenco do Santos em três no treino desta quinta-feira

Peixe enfrentará o Santo André na próxima quarta-feira no retorno do Campeonato Paulista...
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Publicado em 

16 jul 2020 às 21:59

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 21:59

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A comissão técnica do Santos manteve a atenção nas atividades táticas e de finalização no treinamento realizado na tarde desta quinta-feira no CT Rei Pelé.
Com a confirmação da partida contra o Santo André, na próxima quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, no retorno do Campeonato Paulista, após a paralisação da competição, por conta da pandemia do novo coronavírus, o grupo já se prepara para uma maratona de jogos até o fim da temporada.O técnico Jesualdo Ferreira colocou a atenção do elenco nas finalizações logo nos primeiros treinso com bola, reiniciados no dia 1º de julho, e tem mantido essas atividades agora mais próximo da volta aos gramados. Além disso, o português novamente dividiu a equipe em três realizando um trabalho tático, de disputas de bola em campo reduzido.
No confronto diante do Ramalhão, válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, o Alvinegro Praiano pode garantir a sua classificação às quartas de final da competição. Para isso, basta conquistar um ponto. O Santos é o líder do Grupo A, com 15 pontos.

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