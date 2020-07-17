Com calendário em mãos, Jesualdo divide elenco do Santos em três no treino desta quinta-feira

Com a confirmação da partida contra o Santo André, na próxima quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, no retorno do Campeonato Paulista, após a paralisação da competição, por conta da pandemia do novo coronavírus, o grupo já se prepara para uma maratona de jogos até o fim da temporada.O técnico Jesualdo Ferreira colocou a atenção do elenco nas finalizações logo nos primeiros treinso com bola, reiniciados no dia 1º de julho, e tem mantido essas atividades agora mais próximo da volta aos gramados. Além disso, o português novamente dividiu a equipe em três realizando um trabalho tático, de disputas de bola em campo reduzido.