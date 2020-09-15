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Com Bruno Henrique e três baixas, Fla vai ao Equador com 25 jogadores

Rubro-Negro fará duas partidas consecutivas pelo Copa Libertadores no Equador...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 16:53

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2020 às 16:53
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Com dois jogos pela frente no Equador, pelo Grupo A da Libertadores, o Flamengo embarca nesta terça-feira para Quito. Com o reforço de Bruno Henrique, recuperado de edema ósseo no joelho direito, o clube divulgou a lista de relacionados com 25 nomes. Diego Alves e Pedro Rocha são as baixas.
O goleiro, afastado após testar positivo para Covid-19 no início do mês, ainda trata de uma lesão no ombro direito. O atacante, por sua vez, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e seguirá em recuperação no Rio de Janeiro. João Lucas, afastado há mais tempo por conta de uma lesão muscular, segue fora.O primeiro compromisso no Equador será diante do Del Valle na quinta, dia 17, pela terceira rodada do Grupo A da Libertadores. No dia 22, novamente no Equador, o Rubro-Negro volta a campo para encarar o Barcelona de Guayaquil.

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