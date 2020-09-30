Com Braithwaite recuperado de lesão, Barcelona relaciona 23 jogadores para duelo contra o Celta

O Barcelona divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Celta de Vigo, nesta quinta-feira, na Galícia. A grande novidade fica por conta do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, que está recuperado de uma lesão na coxa. O atleta ficou de fora da estreia, contra o Villarreal, no último domingo.Quem fica de fora é o goleiro Ter Stegen e o zagueiro Umtiti, ambos lesionados. O departamento médico blaugrana, no entanto, também tem agora o lateral-esquerdo Junior Firpo. O volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras, é outro que está machucado. Por opção de Koeman, Rafinha Alcântara não foi convocado.
VEJA A LISTA DE RELACIONADOSGoleiros: Neto, Iñaki Peña e Arnau Tenas;Defensores: Piqué, Lenglet, Sergi Roberto, Jordi Alba, Ronald Araújo e Ramos Mingo;Meio-campistas: Sergio Busquets, De Jong, Pjanic, Riqui Puig, Aleñá e Coutinho;Atacantes: Messi, Griezmann, Ansu Fati, Dembélé, Braithwaite, Pedri, Trincão e Konrad.