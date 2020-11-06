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Com bom retrospecto, Palmeiras reencontra Ceará pela quarta vez na Copa do Brasil

Verdão passou duas vezes pelo Vozão no torneio e foi eliminado em uma oportunidade
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LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 13:16

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 13:16

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras vai reencontrar um adversário já conhecido por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil 2020. Após sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (6), ficou decidido que o Verdão vai encarar o Ceará nas quartas de final da competição.
Está será a quarta vez que os dois times vão se enfrentar pelo torneio. O retrospecto é favorável ao lado alviverde: em três confrontos, os paulistas avançaram em duas oportunidades. Em 1997, com duas goleadas (5x2 e 5x0), e também em 1998, com um empate e uma goleada (1x1 e 6x0), no duelo que deu início à campanha do primeiro título de Copa do Brasil da história do Palmeiras.
Em 1994, entretanto, o Ceará eliminou o maior campeão do Brasil pela única vez, após um empate por 0 a 0 em Fortaleza, e outro por 1 a 1 no Parque Antártica. Naquela ocasião, Evair desperdiçou um dos poucos pênaltis de sua carreira e complicou a vida do time de Vanderlei Luxemburgo, que acabou eliminado.Na próxima quarta-feira (11), o Palmeiras já inicia o duelo diante do time de Fernando Prass no Allianz Parque, e já na outra semana, decide a vaga no Castelão, na capital cearense.
O retrospecto do Verdão diante do Vozão no Allianz Parque também é favorável ao Alviverde Imponente: foram dois encontros e duas vitórias palmeirenses.
Relembre os confrontos entre Palmeiras x Ceará pela Copa do Brasil:
1994 – Oitavas de finalCeará 0x0 PalmeirasPalmeiras 1×1 Ceará
1997 – Quartas de finalCeará 2×5 PalmeirasPalmeiras 5×0 Ceará
1998 – Primeira faseCeará 1×1 PalmeirasPalmeiras 6×0 Palmeiras

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