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futebol

Com bom retrospecto no estádio, Rony retorna ao Maracanã buscando título da Libertadores pelo Palmeiras

Atacante, em anos anteriores, jogou no maior palco do futebol nacional cinco vezes
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Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 08:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 08:05
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras viajou, na última quarta-feira (27), ao Rio de Janeiro, onde enfrentará o Santos, na final da Libertadores. O jogo será realizado no Maracanã e o Verdão tem no elenco um atleta que, ao longo de sua carreira, conseguiu bons resultados atuando no estádio, sendo este o atacante Rony.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
A primeira partida do ponta no maior palco do futebol nacional foi com as cores do Athletico Paranaense, ainda em 2018. Na ocasião, o jogador não fez uma grande partida, entrando apenas na segunda etapa, e, mesmo assim, o Athletico saiu vitorioso por 2 a 0.CONFIRA NO VÍDEO ABAIXO OS GOLS E ASSISTÊNCIAS DE RONY NA LIBERTADesde então, porém, o atleta entrou no gramado do estádio mais quatro vezes, vencendo, destas, duas e empatando outras duas. Além disso, colecionou bons momentos, anotando, no total, dois gols e uma assistência.
Com Rony à disposição, o Palmeiras joga, no Maracanã, contra o Santos no próximo Sábado (30), às 17h (horário de Brasília), pela final da Copa Libertadores da América.

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