Com bom retrospecto no estádio, Rony retorna ao Maracanã buscando título da Libertadores pelo Palmeiras

O Palmeiras viajou, na última quarta-feira (27), ao Rio de Janeiro, onde enfrentará o Santos, na final da Libertadores. O jogo será realizado no Maracanã e o Verdão tem no elenco um atleta que, ao longo de sua carreira, conseguiu bons resultados atuando no estádio, sendo este o atacante Rony.

A primeira partida do ponta no maior palco do futebol nacional foi com as cores do Athletico Paranaense, ainda em 2018. Na ocasião, o jogador não fez uma grande partida, entrando apenas na segunda etapa, e, mesmo assim, o Athletico saiu vitorioso por 2 a 0.CONFIRA NO VÍDEO ABAIXO OS GOLS E ASSISTÊNCIAS DE RONY NA LIBERTADesde então, porém, o atleta entrou no gramado do estádio mais quatro vezes, vencendo, destas, duas e empatando outras duas. Além disso, colecionou bons momentos, anotando, no total, dois gols e uma assistência.