Com bom retrospecto no Allianz Parque, Eduardo Baptista reencontra Palmeiras

O Palmeiras irá reencontrar, neste domingo, o treinador Eduardo Baptista, que comandou a equipe no ano de 2017. Atualmente no comando do Mirassol, o técnico, em outros momentos, mostrou-se um visitante indigesto e, com as cores do Maior Campeão Nacional, manteve bom desempenho atuando no Allianz Parque.
– O Allianz é um estádio que qualquer desportista gostaria de jogar, um grande estádio e o Palmeiras é uma grande equipe. Espero que o retrospecto nos ajude, mas temos que ter atenção, pois a equipe do Palmeiras é extremamente qualificada – afirmou Eduardo em entrevista coletiva.O treinador, atual campeão da Série D, esteve na inauguração da nova casa palestrina, em 2014, comandando o Sport, e, na ocasião, derrotou o Alviverde por 2 a 0. Desde então, ele enfrentou o Verdão em outras duas oportunidades, sendo eliminado nos pênaltis com o Fluminense, em 2015, e empatando no Brasileirão no ano seguinte, quando trabalhava na Ponte Preta.
Os números são ainda melhores no período em que o técnico treinou o Maior Campeão Nacional. Em 2017, ele esteve na beirada do gramado em dez partidas e mantendo a invencibilidade, com oito vitórias e dois empates.
O reencontro entre Eduardo Baptista e o Palmeiras ocorre neste domingo (25), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque.