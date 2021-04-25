futebol

Com bom retrospecto no Allianz Parque, Eduardo Baptista reencontra Palmeiras

No comando do Verdão, treinador nunca perdeu no estádio e, como visitante, sempre conseguiu bons resultados...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

Crédito: Léo Roveroni/Mirassol FC
O Palmeiras irá reencontrar, neste domingo, o treinador Eduardo Baptista, que comandou a equipe no ano de 2017. Atualmente no comando do Mirassol, o técnico, em outros momentos, mostrou-se um visitante indigesto e, com as cores do Maior Campeão Nacional, manteve bom desempenho atuando no Allianz Parque.
– O Allianz é um estádio que qualquer desportista gostaria de jogar, um grande estádio e o Palmeiras é uma grande equipe. Espero que o retrospecto nos ajude, mas temos que ter atenção, pois a equipe do Palmeiras é extremamente qualificada – afirmou Eduardo em entrevista coletiva.O treinador, atual campeão da Série D, esteve na inauguração da nova casa palestrina, em 2014, comandando o Sport, e, na ocasião, derrotou o Alviverde por 2 a 0. Desde então, ele enfrentou o Verdão em outras duas oportunidades, sendo eliminado nos pênaltis com o Fluminense, em 2015, e empatando no Brasileirão no ano seguinte, quando trabalhava na Ponte Preta.
Os números são ainda melhores no período em que o técnico treinou o Maior Campeão Nacional. Em 2017, ele esteve na beirada do gramado em dez partidas e mantendo a invencibilidade, com oito vitórias e dois empates.
O reencontro entre Eduardo Baptista e o Palmeiras ocorre neste domingo (25), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

