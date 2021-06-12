Com bom retrospecto em Pelotas, Vasco visita o Brasil em busca da primeira vitória na Série B

Crédito: Cano é a grande esperança de gols do Vasco no duelo contra o Brasil de Pelo pela Série B (Rafael Ribeiro/Vasco

É hora de virar a chave! Após garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil, o Vasco volta a campo neste sábado pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina terá pela frente o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, às 19h. O clube aposta no bom retrospecto que tem em solo pelotense para conquistar sua primeira vitória na competição mais importante da temporada.

> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro O histórico do Vasco em Pelotas é extremamente favorável. O clube carioca disputou quatro partidas na cidade com duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. Esse revés aconteceu na disputa da Série B de 2016, no dia 5 de novembro. No duelo, o Xavante venceu com um gol de Marcos Paraná aos 41 da etapa final também no Bento Freitas.

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O departamento de futebol elaborou uma logística de viagem para a equipe chegar bem e voltar do Rio Grande do Sul com o três pontos. O time viajou na quinta, e fez atividades físicas, técnicas e táticas no CT do Internacional na manhã de sexta-feira. Em seguida, embarcou para Pelotas e o técnico Marcelo Cabo terá desfalques e novidades na lista de relacionados.

O comandante vascaíno contará com o retorno de MT, que se recuperou de um edema ósseo por estresse na vértebra lombar L5, e estará à disposição depois de ficar quase três meses longe dos gramados. A dúvida na escalação é na lateral-esquerda, já que Zeca foi poupado devido à intensa maratona de jogos. Os jovens Riquelme e MT disputam a vaga, mas o volante Michel também é opção caso Cabo opte por improvisá-lo no setor como fez contra a Ponte Preta.

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– Trabalhamos muito forte nos últimos dias e sabemos que precisamos dessa primeira vitória no Brasileiro. Essa é a nossa maior motivação para esse jogo. Sabemos que não será uma partida fácil, mas estamos vindo de uma classificação importante pela Copa do Brasil. Queremos o resultado positivo para iniciarmos um novo momento dentro da competição, buscando o acesso e também o título – afirmou o defensor, acrescentando em seguida.