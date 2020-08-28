Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com bom aproveitamento antes da parada, Fluminense quer voltar a vencer clássicos; veja números
futebol

Com bom aproveitamento antes da parada, Fluminense quer voltar a vencer clássicos; veja números

Tricolor havia perdido apenas uma partida antes da pandemia e ainda não venceu desde o retorno do futebol; Vasco foi justamente a última vítima...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 ago 2020 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
Desde o retorno do futebol, o Fluminense atravessou alguns altos e baixos. Vivendo um dos melhores momentos, o Tricolor quebrou um tabu na Arena da Baixada, conquistou a classificação na Copa do Brasil e agora quer voltar a vencer os clássicos. Com apenas uma derrota antes da pandemia e três vitórias, o time de Odair Hellmann perdeu duas e empatou outras duas em partidas oficiais nos últimos meses. Agora, reencontrará o Vasco, justamente a última vítima.
Na primeira parte do ano, o Fluminense já havia quebrado uma sequência de três anos sem vencer o Cruz-Maltino. Além disso, não vencia os três rivais em um Campeonato Carioca desde 1993. No ano como um todo, essa marca vinha desde 2015, quando o Flu bateu Flamengo e Vasco no Brasileiro e o Botafogo no Estadual.
A atual marca já supera em muito a campanha do ano passado, quando o Tricolor venceu apenas duas vezes. A média da década, inclusive, é bem baixa. Em 107 jogos (11,8 por ano), o Fluminense tem 3,11 em vitórias, 3,2 em empates e 5,5 em derrotas. O melhor ano foi 2012. O time das Laranjeiras foi campeão carioca e do Brasileiro, com 61,5% de aproveitamento em sete vitórias, três empates e três derrotas.- O time vem em evolução constante, ainda mais em clássicos. Já ganhamos dos outros três grandes, e isso dá muita confiança para esse jogo. Além da vitória nos clássicos, as atuações também estão sendo convincentes. A expectativa é muito boa para sair com a vitória novamente - disse Calegari em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.
O Fluminense entra em campo neste sábado, às 19h, no Maracanã, contra o Vasco. A partida é válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem duas vitórias, um empate e duas derrotas na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados