Com bom aproveitamento antes da parada, Fluminense quer voltar a vencer clássicos; veja números

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense

Desde o retorno do futebol, o Fluminense atravessou alguns altos e baixos. Vivendo um dos melhores momentos, o Tricolor quebrou um tabu na Arena da Baixada, conquistou a classificação na Copa do Brasil e agora quer voltar a vencer os clássicos. Com apenas uma derrota antes da pandemia e três vitórias, o time de Odair Hellmann perdeu duas e empatou outras duas em partidas oficiais nos últimos meses. Agora, reencontrará o Vasco, justamente a última vítima.

Na primeira parte do ano, o Fluminense já havia quebrado uma sequência de três anos sem vencer o Cruz-Maltino. Além disso, não vencia os três rivais em um Campeonato Carioca desde 1993. No ano como um todo, essa marca vinha desde 2015, quando o Flu bateu Flamengo e Vasco no Brasileiro e o Botafogo no Estadual.

A atual marca já supera em muito a campanha do ano passado, quando o Tricolor venceu apenas duas vezes. A média da década, inclusive, é bem baixa. Em 107 jogos (11,8 por ano), o Fluminense tem 3,11 em vitórias, 3,2 em empates e 5,5 em derrotas. O melhor ano foi 2012. O time das Laranjeiras foi campeão carioca e do Brasileiro, com 61,5% de aproveitamento em sete vitórias, três empates e três derrotas.- O time vem em evolução constante, ainda mais em clássicos. Já ganhamos dos outros três grandes, e isso dá muita confiança para esse jogo. Além da vitória nos clássicos, as atuações também estão sendo convincentes. A expectativa é muito boa para sair com a vitória novamente - disse Calegari em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.