Com boa atuação e assistência, Riquelme, do Vasco, se emociona ao relembrar do avô: 'Momentos difíceis'

Desde a chegada de Fernando Diniz, o Vasco tem mostrado evolução em campo e tem sido mais competitivo. Com isso, a atuação desta noite foi uma das melhores da temporada e o time bateu o Goiás por 2 a 0 diante de 3189 vascaínos. O jogo também foi especial para o lateral-esquerdo Riquelme, que deu a assistência para o gol de Morato e se emocionou ao relembrar do avô, José Manoel, que faleceu há três meses, vítima da Covid-19. - Há três meses eu perdi meu avô, hoje faz três meses que eu perdi ele. Eu tenho passado por muitos momentos difíceis. Dentro de casa recebo apoio dos meus pais, estou feliz pela vitória, tenho certeza que se a gente continuar nessa pegada a gente vai subir. Hoje faze três meses que meu avô José Manoel faleceu, quero homenagear ele - disse o lateral, emocionado, aos canais SporTV.