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Com belo gol de Luiz Henrique, jovens do Flu batem Bota na preliminar do clássico no Nilton Santos

Camisa 10 do Tricolor assegura vitória por 1 a 0 da equipe sub-23, comandada por Marcão. Sub-20 Glorioso pressiona, mas esbarra em João Lopes neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 19:51

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 19:51

Crédito: Fluminense foi mais incisivo principalmente na etapa inicial. Já na segunda etapa, time de Marcão contou com boa atuação de João Lopes (Vitor Silva/ BFR
Sobrou empenho às promessas de Fluminense e Botafogo na preliminar do Amistoso da Solidariedade neste sábado. Em jogo intenso no Estádio Nilton Santos, a equipe sub-23 do Tricolor das Laranjeiras contou com um belo gol de Luiz Henrique para assegurar a vitória por 1 a 0 sobre o sub-20 do Glorioso.
O JOGO
A intensidade tomou conta da etapa inicial do clássico (que teve dois tempos de 40 minutos). O sub-23 do Tricolor das Laranjeiras aproveitou espaços na marcação adversária e arriscou com Lucas Ribeiro e Capixaba, mas o goleiro se impôs. Já o Alvinegro, que depositava suas fichas na velocidade de Ênio e Rafael Navarro, teve boa chance com Vitinho, mas o camisa 10 pecou pelo preciosismo e permitiu defesa de João Lopes.
Aos poucos, a equipe comandada por Marcão foi tomando as rédeas da partida e teve boas investidas graças à tabela entre Lucas Barcelos e Lucas Ribeiro. Ribeiro tentou boa finalização, mas parou nas mãos de Saulo. Em seguida, Barcelos cobrou falta rente à trave. Em jogada da dupla, Lucas Ribeiro emendou para fora.
De tanto pressionar, o Fluminense abriu o placar em jogada bem trabalhada no na reta final. Luiz Henrique esticou a Lucas Barcelos. O camisa 11 tocou para Wisney, que só ajeitou. Com calma, Luiz Henrique bateu colocado no canto de Saulo.
A volta do intervalo trouxe um Botafogo mais impetuoso. Logo aos nove minutos, Wendell cobrou falta e obrigou João Lopes a se desdobrar para espalmar. Os tricolores reagiram com nova tentativa de Lucas Ribeiro, que Saulo esticou-se para salvar.
Em seguida, Romildo teve nova oportunidade de igualar para o Botafogo e chegou a assustar o goleiro do Tricolor das Laranjeiras. A equipe de Marcos Soares apostava em especial nas cobranças de escanteio feitas por Wendell e em investidas de Kauê.
Porém, aos poucos, os técnicos Marcão e Marcio Soares fizeram alterações em suas respectivas equipes e o ritmo do confronto foi caindo. O Botafogo chegou a ter boas chances com Matheus Nascimento e Souza, mas ambos furaram. A equipe de Marcão também teve boa investida, mas viu Luiz Henrique tropeçar em suas pernas.
No último minuto, Maxuel aproveitou cochilo da defesa adversária e bateu rasteiro. Porém, novamente, o Botafogo viu João Lopes se consagrar para garantir o triunfo dos jovens de Xerém no primeiro duelo do Estádio Nilton Santos.

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