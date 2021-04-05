Com baixa de jovem da base, Corinthians segue preparação e treina após folga

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ainda sem saber quando voltará a jogar pelo Campeonato Paulista, o Corinthians voltou a treinar na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, após um dia de descanso no último domingo. A baixa da atividade ficou por conta de Guilherme Biro, jovem da base, que sofreu uma lesão e não treinou.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Depois do trabalho físico comandado pelo preparador Flávio de Oliveira no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o técnico Vagner Mancini voltou a organizar uma atividade tática no Campo 3 (Roberto Rivellino).

Por lá, ele deu continuidade aos trabalhos que havia realizado na última semana, em que simulou situações de ataque e contra-ataque, seguida de intervenções e pedidos específicos de movimentação.

O lateral-esquerdo Guilherme Biro, joia da base do clube, foi a baixa da atividade. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e ficará um tempo afastado dos treinamentos em campo no CT Joaquim Grava.