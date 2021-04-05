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Com baixa de jovem da base, Corinthians segue preparação e treina após folga

Vagner Mancini deu sequência aos trabalhos coletivos e de movimentação que havia realizado na última semana. Guilherme Biro foi o desfalque do dia no CT Joaquim Grava...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:42

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 18:42
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Ainda sem saber quando voltará a jogar pelo Campeonato Paulista, o Corinthians voltou a treinar na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, após um dia de descanso no último domingo. A baixa da atividade ficou por conta de Guilherme Biro, jovem da base, que sofreu uma lesão e não treinou.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
GALERIA> Relembre as camisas três mais chocantes do futebol
Depois do trabalho físico comandado pelo preparador Flávio de Oliveira no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o técnico Vagner Mancini voltou a organizar uma atividade tática no Campo 3 (Roberto Rivellino).
Por lá, ele deu continuidade aos trabalhos que havia realizado na última semana, em que simulou situações de ataque e contra-ataque, seguida de intervenções e pedidos específicos de movimentação.
O lateral-esquerdo Guilherme Biro, joia da base do clube, foi a baixa da atividade. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e ficará um tempo afastado dos treinamentos em campo no CT Joaquim Grava.
Nesta terça-feira, o Timão treinará em dois períodos de olho na sequência da temporada. A comissão técnica segue a preparação pensando em um possível retorno do Paulistão ainda nesta semana, embora a chance seja remota.

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