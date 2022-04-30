Com Ayrton Lucas e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Altos-PI; veja a lista!

O Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, com uma atividade na manhã de sábado. Agora, a delegação embarca para Teresina, onde jogo às 18h deste domingo, no Estádio Albertão. Entre os relacionados, as novidades ficam por conta de Rodrigo Caio e Ayrton Lucas. A dupla faz parte da lista pela primeira vez e pode estrear na atual temporada.Como esperado, o técnico Paulo Sousa também deixa alguns dos principais nomes do elenco fora da viagem, como Gabigol e Arrascaeta. O Flamengo atuará com uma equipe alternativa neste domingo, e uma série de jovens da base estão no grupo que embarca nesta tarde para Teresina. Veja a lista abaixo!