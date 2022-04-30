Com Ayrton Lucas e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para o jogo contra o Altos-PI; veja a lista!

O Flamengo finalizou a preparação para o jogo contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil, com uma atividade na manhã de sábado. Agora, a delegação embarca para Teresina, onde jogo às 18h deste domingo, no Estádio Albertão. Entre os relacionados, as novidades ficam por conta de Rodrigo Caio e Ayrton Lucas. A dupla faz parte da lista pela primeira vez e pode estrear na atual temporada.Como esperado, o técnico Paulo Sousa também deixa alguns dos principais nomes do elenco fora da viagem, como Gabigol e Arrascaeta. O Flamengo atuará com uma equipe alternativa neste domingo, e uma série de jovens da base estão no grupo que embarca nesta tarde para Teresina. Veja a lista abaixo!
Goleiros: Diego Alves, Matheus Cunha e SantosLaterais: Ayrton Lucas, Marcos Paulo, Rodinei e WesleyZagueiros: Cleiton, David Luiz, Léo Pereira, Pablo, Rodrigo Caio e IagoVolantes: Daniel Cabral, Igor Jesus e João GomesMeias: Diego e Victor HugoAtacantes: Bruno Henrique, Lázaro, Marinho, Pedro e PettersonGustavo Henrique, Fabrício Bruno, Matheuzinho, Vitinho e Matheus França já desfalcaram o Flamengo nas últimas rodadas e seguem em recuperação. Já Andreas Pereira recebeu uma joelhada nas costas no jogo contra a Universidad Católica, e, com dores, não foi relacionado. Isla, por sua vez, foi liberado e ficou no Chile após esta partida, e é aguardado no Ninho do Urubu na segunda-feira.
Os volantes Willian Arão e Thiago Maia, os meias Arrascaeta e Everton Ribeiro, o lateral Filipe Luís e o atacante Gabriel Barbosa foram preservados e ficarão no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Talleres, em Córdoba, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Confira a tabela!