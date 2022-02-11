Com aval de Paulo Sousa, Flamengo tentará contratar o goleiro Santos, do Athletico

Com a contratação de um goleiro tratada como prioridade desde a chegada de Paulo Sousa, o Flamengo chegou ao nome de Santos e, segundo o portal "ge", decidiu que tentará trazer o goleiro do Athletico para o Ninho de Urubu. Neste momento, ainda não há negociação em andamento ou proposta, e sim o interesse no goleiro, avalizado pelo treinador português e comissão técnica.No Athletico desde o Sub-20, Santos assumiu a meta do Furacão em 2018, após a transferência de Weverton para o Palmeiras. O goleiro é um dos destaques da equipe que conquistou duas Copas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil e dois Estaduais, além de ter sido campeão olímpico com o Brasil. Em julho de 2020, Santos, que completa 32 anos em março, renovou com o Athletico até 2023. De acordo com o portal "ge", Paulo Sousa já falou a Marcos Braz e Bruno Spindel sobre o desejo de contar com um reforço para a posição. A dupla, responsável por negociar as contratações, está na Europa para confirmar a compra de Andreas Pereira e em busca de novos reforços para o Flamengo.