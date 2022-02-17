Com atuação morna, Fluminense vence o Nova Iguaçu pelo Carioca

O Fluminense venceu o Nova Iguaçu e alcançou a liderança isolada do Carioca Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense venceu a sexta partida consecutiva no Campeonato Carioca e mais uma vez por 1 a 0. Nesta quarta-feira (16), o Tricolor bateu o Nova Iguaçu no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, pela sétima rodada da competição. O volante André foi o autor do gol que garantiu os três pontos e manutenção da liderança do Estadual ao time de Abel Braga.

O Flu volta a campo no próximo sábado (19), quando enfrenta o Volta Redonda novamente no Luso-Brasileiro, às 19h. Em seguida, o time viaja direto para a Colômbia, onde enfrenta o Millonarios na terça-feira (22), pela segunda fase da Libertadores. Já o Nova Iguaçu, lanterna, terá o Bangu pela frente no domingo, às 11h.

O JOGO

Pensando na partida pela Libertadores em menos de uma semana, o técnico Abel Braga mandou a campo apenas uma parte dos titulares, dando nova oportunidade a Fábio, Luccas Claro, Martinelli e Germán Cano. No entanto, teve o primeiro problema já no aquecimento. Nino sentiu um incômodo na coxa direita e foi retirado da relação preventivamente. David Duarte entrou em sua vaga, mas durou 10 minutos. Ele sentiu uma fisgada na coxa e precisou ser substituído por Manoel.

Com bola rolando, o Nova Iguaçu se fechou bastante e dificultou as infiltrações do Fluminense. Com boa movimentação, o Tricolor tentava encontrar os espaços e dominava o meio-campo, já que Abel optou por ter três volantes mesmo diante de um adversário mais fraco. André, um dos destaques, foi bem e abriu o placar aos 24 minutos. Willian quebrou a defesa e rolou no meio para Luiz Henrique dar ótima assistência para o volante, que chegou batendo de primeira para marcar.

Em um jogo repleto de faltas, Fábio ainda teve tempo de fazer uma bela defesa para salvar o empate aos 30. Mas dois minutos depois o Nova Iguaçu se complicou. Gabriel Santana, que já tinha amarelo, deu uma entrada forte em Willian e acabou expulso. Luiz Henrique e Samuel Xavier ainda chegaram perto, mas não conseguiram ampliar.

Com um a mais, o Fluminense dominou as ações da partida durante o segundo tempo e o Nova Iguaçu mal ameaçou aparecer no campo de ataque. Mas a pontaria seguida sendo um problema para o Tricolor, como vem acontecendo ao longo da temporada. Diante da falta de espaços, Abel Braga apostou nas entradas de Arias e Caio Paulista no intervalo, além de Ganso e Fred já aos 26.