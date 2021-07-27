Com atrativos além do campo, Copa do Brasil recebe atenção especial de Flamengo e Renato Gaúcho

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Classificado às quartas de final da Libertadores e em boa fase no Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta as atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na quinta-feira, a equipe comandada por Renato Gaúcho recebe o ABC, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final. E, se depender do treinador, o time tratará o duelo com a mesma importância das partidas anteriores.

+ Com 'fome de vitória', Renato resgata virtude do elenco para manter 100% de aproveitamento no FlamengoA postura foi externada por Renato no último domingo, após a goleada rubro-negra de 5 a 1 sobre o São Paulo, pelo Brasileirão. Em coletiva de imprensa, ele afirmou que não colocará o torneio de mata-mata em segundo plano, mesmo diante de um adversário de menor expressão e em meio a jogos importantes de outras competições. Assim como o clube rubro-negro, o técnico tem três títulos da Copa do Brasil no currículo e está em busca do Tetra.

- Para o grupo que o Flamengo tem, acho que a exigência é muito grande e todas as competições a gente entra pra ganhar. Eu tenho três Copas do Brasil e quero a quarta. Tenho certeza que é uma competição que grupo, torcida e diretoria querem. Todo mundo quer ganhar. Todas as competições são difíceis, mas, dentro do possível, vamos com a força máxima, sim.

O técnico, no entanto, citou o risco de lesões e não descartou poupar alguns atletas. Na reapresentação de segunda-feira, os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia e passaram por exames regulares na fisiologia. Com os resultados em mãos, Renato começará a montar o time no treino desta terça no Ninho do Urubu.

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Mais do que a exigência da torcida e a vontade de Renato, a Copa do Brasil tem seus atrativos próprios. Um deles é a generosa premiação, que pode chegar até R$ 71 milhões para o clube campeão. A classificação sobre o ABC, por exemplo, garantiria R$ 3,45 milhões aos cofres rubro-negros.

Outro fator de incentivo é simples: ao lado do Mundial de Clubes, a Copa do Brasil é o único torneio ainda não conquistado pela atual geração do Flamengo. Nas duas últimas participações, a equipe foi eliminada nas quartas de final - para o Athletico-PR em 2019 e para o São Paulo em 2020.

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