Com assistência de Vini Jr e gol de Militão, Real Madrid arranca empate contra o Elche nos acréscimos

Com emoção até o fim, o Real Madrid empatou com o Elche em 2 a 2 no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Boyé e Milla abriram o placar para os visitantes, mas Modric, de pênalti, e Éder Militão, com assistência de Vini Jr nos acréscimos, deram números finais ao jogo.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaQUASE

O Real Madrid passou perto de abrir o placar logo aos 11 minutos de jogo. Vini Jr tabelou com Benzema, passou pela marcação e invadiu a pequena área. No entanto, a finalização saiu fraca, e Badía fez a defesa.PARA LONGE

Depois de tanto pressionar o Elche, a melhor chance do Real Madrid na etapa inicial veio aos 31 minutos. Vinicius Junior foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Benzema isolou.QUEM NÃO FAZ, LEVA

O ditado se fez presente no Santiago Bernabéu, e o Elche abriu o placar. Após um contra-ataque aos 42 minutos, Fidel cruzou na medida para Boyé subir sozinho e balançar as redes de Courtois. Esta, inclusive, foi a primeira e única finalização dos visitantes no primeiro tempo.

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No segundo tempo, o Real Madrid manteve a postura pressionar, enquanto o Elche se defendia. Esse cenário, contudo, não impediu os visitantes de ampliar a vantagem. Em novo contra-ataque, Boyá serviu Milla, que, dentro da área, bateu cruzado para fazer o segundo.VAI TER REAÇÃO?

Já na reta final do segundo tempo, depois de cruzamento na área do Real Madrid, a bola bate no braço de Milla, que estava aberto. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado, e Modric fez o gol do Real Madrid. GOL BRASILEIRO

Nos acréscimos, o Real garantiu o empate. Vini Jr evitou a saída da bola em tiro de meta, encarou a marcação e cruzou na medida para Éder Militão. O zagueiro brasileiro subiu mais alto do que todos e marcou o gol que salvou os Merengues da derrota.SEQUÊNCIA

Agora, o Real Madrid tem compromisso apenas no dia 03 de fevereiro, contra o Athletic Club, às 17h30 (de Brasília), pelas quartas de final da Copa del Rey. Já o Elche volta a campo no dia 05 para enfrentar o Alavés, às 10h (também de Brasília), pelo Campeonato Espanhol.