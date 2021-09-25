Com Arrascaeta, Flamengo encerra sua preparação de olho no confronto com o América-MG

A expectativa marcou a reta final da preparação do Flamengo para o confronto com o América-MG, que acontecerá neste domingo (26). Em atividade realizada na manhã deste sábado (25), o meia Arrascaeta voltou a treinar bem e se mostrou em plena recuperação para ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. Contudo, a presença do uruguaio entre os relacionados para o duelo válido pela vigésima-segunda rodada do Campeonato Brasileiro ainda é incerto.
O técnico Renato Gaúcho cogita a possibilidade do camisa 14 ser poupado para o jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores. A informação é do jornalista Venê Casagrande. O Flamengo enfrentará o Barcelona de Guayaquil na próxima quarta-feira (29). O camisa 14 se recuperou de uma lesão na coxa esquerda durante a vitória sobre o Palmeiras e não atuou tanto na derrota por 1 a 0 para o Grêmio, pelo Brasileiro, nem na vitória por 2 a 0 na semifinal da Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil. A tendência é que o Flamengo escale um time misto para a partida contra o Coelho.
Além de Everton Ribeiro, o zagueiro David Luiz e o lateral Isla tendem a ser poupados. O goleiro Diego Alves e o atacante Gabigol também podem ficar de fora.