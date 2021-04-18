Com Arrascaeta em campo, Flamengo realiza último treino no Ninho antes de viagem para Argentina

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo realizou, na tarde deste domingo, o último treinamento no Ninho do Urubu antes de embarcar para Buenos Aires, onde enfrentará o Vélez pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Após se recuperar de dores no tornozelo e desfalcar a equipe contra o Vasco, Arrascaeta foi a campo e participou normalmente da atividade com os companheiros.

+ Conmebol confirma arbitragem da estreia do Flamengo na LibertadoresEnquanto os jogadores que iniciaram a partida contra a Portuguesa fizeram trabalho regenerativo, Rogério Ceni comandou o treino em um dos campos do Ninho do Urubu com o restante do elenco. Os titulares, que foram poupados do jogo deste sábado, tiveram a companhia de jovens que entraram na etapa final ou ficaram no banco de reservas no empate de 2 a 2 com a Lusa.