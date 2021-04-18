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Com Arrascaeta em campo, Flamengo realiza último treino no Ninho antes de viagem para Argentina

Delegação rubro-negra embarca nesta noite para Buenos Aires, onde enfrentará o Vélez Sarsfield na terça-feira. Meia uruguaio participa normalmente da atividade...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 18:13
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo realizou, na tarde deste domingo, o último treinamento no Ninho do Urubu antes de embarcar para Buenos Aires, onde enfrentará o Vélez pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Após se recuperar de dores no tornozelo e desfalcar a equipe contra o Vasco, Arrascaeta foi a campo e participou normalmente da atividade com os companheiros.
+ Conmebol confirma arbitragem da estreia do Flamengo na LibertadoresEnquanto os jogadores que iniciaram a partida contra a Portuguesa fizeram trabalho regenerativo, Rogério Ceni comandou o treino em um dos campos do Ninho do Urubu com o restante do elenco. Os titulares, que foram poupados do jogo deste sábado, tiveram a companhia de jovens que entraram na etapa final ou ficaram no banco de reservas no empate de 2 a 2 com a Lusa.
A delegação rubro-negra embarca para Buenos Aires na noite deste domingo. Na segunda, a equipe encerra a preparação para o duelo com o Vélez no CT do Boca Juniors. A partida está marcada para terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio José Amalfitani.

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