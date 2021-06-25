Com aproveitamento de quase 70%, Weverson se transforma em talismã do Red Bull Bragantino

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino começou de forma arrasadora o Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta segue invicto após seis rodadas e lidera a competição com 14 pontos. Os últimos seis foram conquistados sobre os últimos campeões nacionais: Palmeiras e Flamengo. Entre os muitos destaques individuais um chama atenção por ser uma espécie de talismã: o lateral Weverson.

Desde que chegou ao clube no ano passado, o jogador, de 20 anos, começou como titular em 16 oportunidades. E o aproveitamento é de 69%. Foram nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

'Fico feliz com essa estatística e por trazer sorte ao Bragantino (risos). Mas tudo isso é consequência de um grupo maravilhoso, uma comissão muito competente e muito trabalho e seriedade no dia a dia. Que eu consiga manter e melhorar essa minha fama de talismã', afirmou o jogador.

Weverson foi titular justamente nas três últimas rodadas do Brasileiro: contra Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Os resultados positivos fizeram com que o Massa Bruta se firmasse nas primeiras posições neste início de competição. Para terminar a rodada no topo da tabela, a equipe paulista precisa que o Athletico não vença o Bahia, fora de casa, nesta quinta-feira.