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Com aproveitamento de quase 70%, Weverson se transforma em talismã do Red Bull Bragantino

Lateral-esquerdo perdeu apenas um dos 16 jogos em que foi titular desde que chegou ao Massa Bruta na temporada passada...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 15:14
Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino começou de forma arrasadora o Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta segue invicto após seis rodadas e lidera a competição com 14 pontos. Os últimos seis foram conquistados sobre os últimos campeões nacionais: Palmeiras e Flamengo. Entre os muitos destaques individuais um chama atenção por ser uma espécie de talismã: o lateral Weverson.
Desde que chegou ao clube no ano passado, o jogador, de 20 anos, começou como titular em 16 oportunidades. E o aproveitamento é de 69%. Foram nove vitórias, seis empates e apenas uma derrota.
'Fico feliz com essa estatística e por trazer sorte ao Bragantino (risos). Mas tudo isso é consequência de um grupo maravilhoso, uma comissão muito competente e muito trabalho e seriedade no dia a dia. Que eu consiga manter e melhorar essa minha fama de talismã', afirmou o jogador.
Weverson foi titular justamente nas três últimas rodadas do Brasileiro: contra Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Os resultados positivos fizeram com que o Massa Bruta se firmasse nas primeiras posições neste início de competição. Para terminar a rodada no topo da tabela, a equipe paulista precisa que o Athletico não vença o Bahia, fora de casa, nesta quinta-feira.
O Red Bull Bragantino volta a campo na segunda-feira, quando visita o Atlético-GO, às 20h (de Brasília).

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