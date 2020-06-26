Com apoio do Corinthians, campanha arrecada fundos para a compra do remédio mais caro do mundo

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

No dia 4 de agosto de 2019, o Corinthians disputou mais um Dérbi de sua história, mas a mensagem mais importante foi dada antes de a bola rolar. O Timão dava visibilidade à campanha #CureAMarina, criada para a pequena Marina Souza, então com 11 meses, que estava em tratamento da doença crônica e progressiva AME (Atrofia Muscular Espinhal), cujo tratamento é muito caro e tem seus custos atrelados ao dólar, o que onera ainda mais o remédio.

Naquela oportunidade, o elenco alvinegro entrou com uma faixa sobre a campanha e a Marina teve a oportunidade de entrar em campo com sua mãe Talita Souza. Pouco antes de completar um ano dessa contribuição e com a ajuda de milhares de pessoas, incluindo jogadores do Timão, ex-atletas alvinegros como Ronaldo Fenômeno e famosos, a campanha atingiu na última quinta-feira o seu objetivo.

Com o valor arrecadado, os pais da Marina poderão adquirir o Zolgensma, remédio que é aplicado em dose única e custa cerca de 12 milhões na cotação atual do dólar, mas é considerado o mais eficaz na cura da AME.

Feliz com o resultado da campanha da qual acabou fazendo parte, o Corinthians, em seu site oficial, disse se sentir honrado pela contribuição e agradeceu a todos que puderam ser solidários com a situação de Marina.

Confira o comunicado do clube: