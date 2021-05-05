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Com apoio de Marlon Goes, Allianz Parque lança coleção de copos de título da Libertadores do Palmeiras

Série comemorativa 'Jornada de Campeão' já está disponível para compra
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LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 07:30

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 07:30

Crédito: Divulgação
Para comemorar o bicampeonato da América, conquistado pelo Palmeiras no fim de janeiro de 2021, o Allianz Parque, com o apoio do músico Marlon Goes, conhecido por fazer canções sobre o clube, preparou um kit de copos exclusivos do Maior Campeão Nacional, que já está disponível na Palmeiras Store Allianz Parque.
>> Flamengo na liderança! Veja os clubes do Brasil com maior receita em 2020
A série exclusiva e limitada batizada de “Jornada do Campeão” traz uma seleção de oito copos com design único e pensados para relembrar as partidas do Bicampeonato da Libertadores.
Sempre febre entre os torcedores, os copos são souvenirs que nos remetem às partidas memoráveis, ainda mais em um campeonato em que a torcida não pôde acompanhar nas arquibancadas devido à pandemia.
Este projeto foi feito para o torcedor sentir a emoção jogo a jogo através dos copos, sendo que cada copo representa a emoção que foi o jogo, terminando em uma linda caixa com número série exclusivo.
O projeto conta apenas com 2020 unidades disponíveis, sendo algo bem exclusivo e para guardar com muito carinho!

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