Com apoio de Marlon Goes, Allianz Parque lança coleção de copos de título da Libertadores do Palmeiras

Crédito: Divulgação

Para comemorar o bicampeonato da América, conquistado pelo Palmeiras no fim de janeiro de 2021, o Allianz Parque, com o apoio do músico Marlon Goes, conhecido por fazer canções sobre o clube, preparou um kit de copos exclusivos do Maior Campeão Nacional, que já está disponível na Palmeiras Store Allianz Parque.

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A série exclusiva e limitada batizada de “Jornada do Campeão” traz uma seleção de oito copos com design único e pensados para relembrar as partidas do Bicampeonato da Libertadores.

Sempre febre entre os torcedores, os copos são souvenirs que nos remetem às partidas memoráveis, ainda mais em um campeonato em que a torcida não pôde acompanhar nas arquibancadas devido à pandemia.

Este projeto foi feito para o torcedor sentir a emoção jogo a jogo através dos copos, sendo que cada copo representa a emoção que foi o jogo, terminando em uma linda caixa com número série exclusivo.