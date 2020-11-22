Com apoio da torcida, Flamengo embarca rumo a Bueno Aires para enfrentar o Racing pela Libertadores

Com a moral recuperada após vencer o Coritiba neste sábado, o Flamengo volta as atenções para a disputa da Libertadores. Na tarde deste domingo, a delegação rubro-negra embarcou rumo a Buenos Aires, onde encara o Racing, na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final.

+ Confira o chaveamento da LibertadoresAntes de chegar ao aeroporto internacional Tom Jobim, o elenco se apresentou em um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. No local, os jogadores e o técnico Rogério Ceni receberam apoio de torcedores antes da partida decisiva pela Libertadores. Entre as novidades da delegação, estão Filipe Luís e Gabigol, que se recuperaram de lesões na coxa. Esta será a primeira partida que o técnico Rogério Ceni poderá contar com o lateral-esquerdo titular. Apenas Pedro, Rodrigo Caio e Thiago Maia, lesionados, ficam no Rio de Janeiro.